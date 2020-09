Η καριέρα του Τζο Χαρτ βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση εδώ και αρκετά χρόνια. Τον Αύγουστο έμεινε ελεύθερος από τη Μπέρνλι και η Τότεναμ τον έκανε δικό της, λογικά για back up του Ούγκο Γιορίς. Εστω και μία σκέψη να έκανε όμως ο 33χρονος πλέον Αγγλος τερματοφύλακας ότι θα μπορούσε να είναι βασικός, αυτή εξαφανίστηκε μαζί με το γκολ που δέχτηκε το Σάββατο το απόγευμα.

Στη φιλική ήττα (2-1) από τη Γουότφορντ, ο Χαρτ απλά καθυστέρησε και είδε την μπάλα να περνάει δίπλα του στο μακρινό σουτ του Ντομίγκος, με το οποίο έγινε το 1-0. Αμέσως κατάλαβε τι συνέβη και ζήτησε συγνώμη από τους συμπαίκτες του.

Here's Watford's goal. Joe Hart should have done better. pic.twitter.com/8Zx85ji111

— The Spurs Web (@thespursweb) September 5, 2020