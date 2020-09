Οι εικόνες του άδειου «Άνφιλντ» στο restart της περασμένης Premier League ήταν μια δυσάρεστη αντίφαση στο πανηγυρικό κλίμα που σηματοδότησε η επιστροφή της Λίβερπουλ στον θρόνο του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 30 χρόνια. Ωστόσο, η ώρα που το κοινό των Reds θα απολαύσει ξανά την αγαπημένη του ομάδα και μάλιστα υπό το status της πρωταθλήτριας, φαίνεται πως πλησιάζει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Liverpool Echo», η διοίκηση του κλαμπ έχει σημαδέψει την ημερομηνία της 24ης Οκτωβρίου και το ματς με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ως την πλησιέστερη για να ανοίξει τις πύλες του «ναού» της στους φιλάθλους, για πρώτη φορά μετά τη ρεβάνς με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τους «16» του Champions League στις 11 Μαρτίου.

Το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για είσοδο 12.500 οπαδών, δηλαδή το 20% της συνολικής χωρητικότητας του «Άνφιλντ», με ανοιχτές και τις τέσσερις κερκίδες.

Liverpool's visit from Sheffield United on October 24 is almost certain to have supporters in attendance. Sources suggested a figure of 12,500 is being looked at for when Anfield opens its doors. All four stands will be open. #awlive [liverpool echo] pic.twitter.com/OYsMJ79R9J

