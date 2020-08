Ο Kloppo συμπεριφέρεται στους ποδοσφαιριστές του όπως το κάνει και με τα παιδιά του. Το έχει πει κι εκείνος, το τονίζουν και οι παίκτες στις συνεντεύξεις τους.

Αυτό έγινε αντιληπτό και μετά το παιχνίδι του Community Shield, τη στιγμή που ο Ομπαμεγιάνγκ πήγαινε για την απόνομή και ρωτούσε... πόσο βάρος είχε ο τίτλος για να ξέρει αν θα τον ρίξει ή όχι, όπως το έκανε με το Κύπελλο!

Ο Κλοπ είδε πως ο Φαν Ντάικ είχε αρχίσει να κρυώνει με τη φανέλα του αγώνα και αμέσως έβγαλε και του έδωσε το μπουφάν του προκειμένου ν' αποφύγει πιθανό κρύωμα του παίκτη και απουσία από προπονήσεις...

Αρσεναλ -Λίβερπουλ 1-1 (5-4 πέναλτι): Απανωτές... κανονιές τίτλων (vid)

If you thought Klopp couldn’t get any better…

He gives his coat to Van Dijk after he noticed him not having one on @DAZN_ES pic.twitter.com/1oegnzZNde

— Goal (@goal) August 29, 2020