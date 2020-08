Αρσεναλ -Λίβερπουλ: O Ομπαμεγιάνγκ έβαλε γκολάρα και την αφιέρωσε στον “Μαύρο Πάνθηρα” (vid)

Συνέκλινε από αριστερά και με το δεξί έστειλε ένα υπέροχο curler στην απέναντι γωνία της εστίας της Λίβερπουλ. Ο Ομπαμεγιάνγκ ξεκινάει τη νέα σεζόν το ίδιο καυτός όπως τελείωσε την προηγούμενη, ανοίγοντας για την Αρσεναλ το σκορ στον τελικό του αγγλικού Σούπερ Καπ.

Και φυσικά δεν γινόταν να μην αφιερώσει το γκολ στον αγαπημένο ήρωά του. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας “Black Panther”, Chadwick Boseman έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών νικημένος από τον καρκίνο και ο Ομπαμεγιάνγκ συνήθιζε να πανηγυρίζει φορώντας τη μάσκα του.

Aubameyang’s goal vs Liverpool. Pree the build up man?

pic.twitter.com/kMfMFgpSqh

— ?￯ᄌマ1⃣ (@P1AFC) August 29, 2020