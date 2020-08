Ο 22χρονος μέσος παραμένει στο Λονδίνο, απλά άλλαξε γειτονιά και θα αγωνίζεται για τα επόμενα πέντε χρόνια στο Selhurst Park για την ομάδα του Ρόι Χότζον που τον πίστεψε και προχώρησε στην απόκτησή του.

Ο Έζε πέτυχε 20 γκολ σε 112 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της ΚΠΡ από το 2016 και μετά, ενώ, την περασμένη σεζόν (με 14 τέρματα, 8 ασίστ και δημιουργία 82 ευκαιριών για γκολ) αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης των Ρέιντζερς τόσο από τους πρώην, τώρα πια, συμπαίκτες του, όσο και από τους οπαδούς του συλλόγου.

Welcome to the Pride of south London, @EbereEze10! #CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 28, 2020