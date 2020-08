Ο θρυλικός παλαίμαχος αμυντικός της Λίβερπουλ και νυν τηλεσχολιαστής του SkySports, ίσως γνωρίζοντας και τον χαρακτήρα του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, άκουσε όσα συνέβησαν στη δίκη του παίκτη για τον καυγά στη Μύκονο και τη σύλληψή του, μη μπορώντας να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του.

«Είναι όλα μαλ@#$@%! Κάθε ιστορία ή φήμη που αναφέρεται σε έναν ποδοσφαιριστή ξεκινάει με τις ατάκες “ξέρεις ποιος είμαι εγω;” και εγώ ποτέ δεν έχω ακούσει από κανέναν να το λέει αυτό» έγραψε ο Κάραγκερ για τις ατάκες που είχαν χρεώσει οι αστυνομικοί στον Μαγκουάιρ και τα:

«άρχισε να φωνάζει “ξέρετε ποιος είμαι εγώ; Είμαι ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Έχω πάρα πολλά λεφτά, πείτε μου πόσα θέλετε για να μας αφήσετε».

Absolute b******s! Every story/rumour someone tells about a footballer always starts with ‘Do you know who I am?’ I’ve never once heard any player say that!! https://t.co/m7jY4gDgHS

If this was an LFC player you’d say the opposite! I’m not interested who his club his, if his sister has been attacked, Harry & his brother have done what 99% of brothers would do. https://t.co/B9sj21NYeU

— Jamie Carragher (@Carra23) August 25, 2020