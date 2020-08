Το ντοκιμαντέρ των «σπιρουνιών» αναμένεται με ενθουσιασμό και τεράστια αγωνία απ' όλους κι όχι μονάχα από τους οπαδούς της ομάδας. Τα τρέιλερ που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την Amazon είναι τέτοια που έχουν προετοιμάσει άπαντες για... μεγάλα σκηνικά!

Στο Putney High Street του Λονδίνου τοποθετήθηκε μια μεγάλη αφίσα, μια εβδομάδα πριν από την κυκλοφορία της σειράς και η ατάκα «αναρωτήθηκες ποτέ τι κάνει ο πρώην σου;», προφανώς απευθύνεται στην συμπολίτσσα, Τσέλσι, για τον Ζοσέ Μουρίνιο και τις αλλαγές που έχει επιφέρει στην Τότεναμ...

Poster for ‘All Or Nothing: Tottenham Hotspur’ two miles from Stamford Bridge asking: “ever wondered what your ex is up to?” #THFC pic.twitter.com/JfM0UUtoic

— Talking THFC (@TalkingTHFC) August 24, 2020