Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ αναδείχθηκε ο κορυφαίος νεαρός παίκτης της Premier League (pics & vids)

Τη φετινή σεζόν, ο 21χρονος αμυντικός κατέγραψε 13 ασίστ σε 38 συμμετοχές στην Premier League και η παρουσία του στο δεξί άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ, ήταν καταλυτική.

Ο Tρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος αποτελεί «προϊόν» των Ακαδημιών των πρωταθλητών Αγγλίας, έχει καταφέρει με επιμονή και σκληρή δουλειά να δικαιώσει τους πάντες και παράλληλα να θεωρείται ένα από τα καλύτερα μπακ του κόσμου.

Ο νεαρός αμυντικός, κατάφερε χάρη στην εντυπωσιακή του φετινή επίδοση, να αναδειχθεί ο κορυφαίος νεαρός παίκτης της Premier League.

Liverpool defender Trent Alexander-Arnold has been named Premier League Young Player of the Season for the 2019/20 campaign. — Sky Sports (@SkySports) August 14, 2020