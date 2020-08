Ο Αρτέτα αγόρασε σκύλο αξίας 22.000 ευρώ για προστασία (pic)

Οι ληστείες σε σπίτια διάσημων ποδοσφαιριστών κλιμακώθηκαν μέσα στο 2020, με αποτέλεσμα αρκετοί ποδοσφαιριστές και προπονητές της Premier League, να έχουν πάρει τα μέτρα τους. Οπως ο τεχνικός της Αρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος αποφάσισε να ξοδέψει 22.000 ευρώ για να αγοράσει έναν Ολλανδικό Ποιμενικό, για την προστασία του σπιτιού του.

Ο κόουτς των «κανονιέρηδων», δεν είναι ο πρώτος που προχωρά σε μία τέτοια ακριβή αγορά, σκύλου καθώς και οι Πολ Πογκπά, Ουγκο Γιορίς, Τζακ Γκρίλις, Ντέλε Αλι και Τζακ Γουίλσιρ απέκτησαν πρόσφατα τον δικό τους... προστάτη.

Arsenal boss Mikel Arteta becomes latest Premier League big name to splash out on £20,000 guard dog after Jack Grealish, Paul Pogba and Co invested in specially-trained pets to protect their homes from intruders. [@MailSport] pic.twitter.com/BKTJSQy89A

