Μουρίνιο στους παίκτες του: «Δεν είμαι Χοσέ, είμαι Ζοσέ»! (vid)

Στην Ισπανία τον ενοχλούσε και εξακολουθεί να συμβαίνει και στην Αγγλία. Αν και έχει εργαστεί πάρα πολλά χρόνια στο Νησί, ορισμένοι εξακολουθούν να τον αποκαλούν με την ισπανική προφορά του ονόματός του. Ετσι, απευθυνόμενος στους παίκτες του ο Μουρίνιο τους εξήγησε ξεκάθαρα ενοχλημένος ότι το μικρό όνομά του είναι «Ζοσέ και όχι Χοσέ», όπως τον έλεγαν ορισμένοι ποδοσφαιριστές της Τότεναμ.

Jose Mourinho wants everyone to start saying his name correctly ?

(via @primevideosport)pic.twitter.com/FWd01Ds4E5

— ESPN FC (@ESPNFC) August 3, 2020