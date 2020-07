Ο Άγγλος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγραψε ιστορία πριν από λίγο καιρό όταν ανάγκασε την Κυβέρνηση να κάνει ολοκληρωτική στροφή και να συνεχίσει το πρόγραμμα βοήθειας προς τις οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά και δεν έχουν τη δυνατότητα να τους παρέχουν σωστή διατροφή.

Αυτό είχε ξεκινήσει από την περίοδο του lockdown και ο Ράσφορντ κατάφερε να το συνεχίσει και μέσα στο καλοκαίρι με την αποφασιστικότητα που τον διέκρινε και τη στήριξη που έλαβε στην γενικότερη κινητοποίηση που προκάλεσε για το καλό των συμπολιτών του.

Με νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε, ευχαρίστησε ξανά όσους τον βοηθούν κι εκείνος δίνει το «παρών» στους χώρους όπου συγκεντρώνονται τα τρόφιμα ώστε να διατεθούν στις οικογένειες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη...

To the staff, volunteers and everyone that continues to work behind the scenes to make a difference THANK YOU! The world needs more people like you. Let’s keep going, the fight is far from over @FareShareUK pic.twitter.com/WVT4d3t97E

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) July 28, 2020