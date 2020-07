Μπρούνο Φερνάντες: Η κορυφαία χειμερινή μεταγραφή, ο Μέσι και ο Κριστιάνο! (pics)

Ο Μπρούνο πέτυχε ακόμα ένα γκολ για τους «κόκκινους διαβόλους» με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο King Power Stadium το απόγευμα της Κυριακής, στο τελευταίο παιχνίδι της Γιουνάιτεντ για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Από την άσπρη βούλα άνοιξε το σκορ με το 8ο προσωπικό του τέρμα στο κορυφαίο πρωτάθλημα, με τον Λίνγκαρντ στις καθυστερήσεις να διαμορφώνει το τελικό 2-0 πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στη σεζόν, έστω κι αν το έκανε ακριβώς στην εκπνοή!

O Μπρούνο Φερνάντες έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι στην Premier League την 1η μέρα του Φεβρουαρίου. Ήταν μια ισοπαλία (0-0) με την Γουλβς.

Συνολικά έκλεισε τη σεζόν με 14 παιχνίδια στον λογαριασμό του, έχοντας σκοράρει 8 φορές και μοιράζοντας 7 ασίστ! Δηλαδή, συμμετοχή σε 15 γκολ για την ομάδα του, στους πρώτους μήνες της παρουσίας του στο αγγλικό ποδόσφαιρο και το Μάντσεστερ!

Οι επιδόσεις του είναι πλέον τέτοιες που ποτέ ξανά κανένα άλλο χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα στα χρονικά της σύγχρονης μορφής του κορυφαίου πρωταθλήματος δεν είχε φτάσει σε τέτοιους αριθμούς!

Παράλληλα, από την πρεμιέρα του στην Premier, στις 1/2, μέχρι και το φετινό φινάλε, υπολογίζοντας μονάχα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εκείνοι με καλύτερους αριθμούς στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι οι Λιονέλ Μέσι (26) και Κριστιάνο Ρονάλντο (16)!

