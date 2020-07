Ο ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μεταφέρει τις πληροφορίες του μέσω social media και αμέσως το θέμα πήρε διαστάσεις καθώς οι «μπλε» βρίσκονται στην τελική ευθεία γι' ακόμα μια σπουδαία προσθήκη στο ρόστερ τους.

Όπως αναφέρεται, ο Χάβερτς εδώ και μια εβδομάδα τα έχει βρει σε όλα με τους Λονδρέζους για να βάλει τα μπλε και να παίξει στην Premier League και περιμένει τις επαφές της Τσέλσι με τις «ασπιρίνες».

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν αξιώνει 80 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη, με τον αγγλικό σύλλογο να μην προτίθεται να καλύψει όλο το ποσό αμέσως, φτάνοντας σε αυτά τα επίπεδα μονάχα με πολλά μπόνους στη συμφωνία...

Official talks started between Chelsea and Bayer Leverkusen for Havertz.

Chelsea want to complete the deal soon but would pay €80m fee only including add ons. Talks on to find an agreement. Personal terms agreed weeks ago. Kai is waiting. #CFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2020