Σουόνσι – Μπρέντφορντ 1-0: Προβάδισμα με τον Αγιού (vid)

Το πρώτο μικρό, αλλά σημαντικό βήμα για την επιστροφή της στην Premier League έκανε η Σουόνσι. Στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών των play-off, οι Κύκνοι νίκησαν 1-0 την Μπρέντφορντ στην έδρα τους και την Τετάρτη (29/07) θα επιχειρήσουν να υπερασπιστούν το προβάδισμα, ώστε να προκριθούν στον τελικό.

Πρωταγωνιστής στη νίκη της ομάδας του Στιβ Κούπερ ο Αντρέ Αγιού, ο οποίος έχασε πέναλτι στο 64' (το απέκρουσε ο Νταβίντ Ράγια) και, 18 λεπτά αργότερα, πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Στην ρεβάνς, οι φιλοξενούμενοι δεν θα έχουν στην σύνθεσή τους τον Ρίκο Χένρι, ο οποίος αποβλήθηκε στο 65' για σκληρό τάκλιν στον Κόνορ Ρόμπερτς.

Στο έτερο ζευγάρι των ημιτελικών, η Κάρντιφ υποδέχεται την Φούλαμ το βράδυ της Δευτέρας (27/07, 21:45).

Andre Ayew strikes beautifully against Brentford.

Swansea win by a lone goal in the first leg of the play off.

Andre Ayew is a proper baller. pic.twitter.com/Na536ZWdOV

— Ekow Amoasi Is My Name (@amoasi_ekow) July 26, 2020