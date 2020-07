Για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2014-15 ο νικητής του «Χρυσού Γαντιού» παίζει στη Μάντσεστερ Σίτι.

Τότε ήταν ο Τζο Χαρτ, τώρα είναι ο Έντερσον, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με τον παρθενικό αντίστοιχο τίτλο της καριέρας του, στα τρία χρόνια που βρίσκεται στις τάξεις των Πολιτών.

Ο Βραζιλιάνος κίπερ κατάφερε να κρατήσει απαραβίαστη την εστία του για 16ο ματς στο φετινό πρωτάθλημα, στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Νόριτς (5-0) κι έτσι άφησε δεύτερο τον Νικ Πόουπ, ο οποίος δέχθηκε δύο γκολ στο ματς της Μπέρνλι με τη Μπράιτον (1-2).

Με δεδομένη και την κατάκτηση του βραβείου για τις περισσότερες ασίστ από τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα κατέχει τη μερίδα του λέοντος στις ατομικές διακρίσεις για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Jamie Vardy: 23 goals

Kevin De Bruyne: 20 assists

Ederson: 16 clean sheets

The individual award winners for the 2019/20 Premier League season. pic.twitter.com/tkfzxFvB41

— Squawka News (@SquawkaNews) July 26, 2020