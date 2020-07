Εκείνος, αναγκάζεται να εργαστεί στο γήπεδο των «ζαχαρωτών», αν και είναι οπαδός της Λίβερπουλ.

Με την ευφορία που προκάλεσε η μεγάλη επιστροφή στο θρόνο έπειτα από 30 χρόνια, ο οπαδός πήρε το κόκκινο καπέλο του, βρέθηκε πίσω από τον ρεπόρτερ του SkySports στην κάμερα και κατάφερε να πικάρει τους οπαδούς της Έβερτον, λίγες ώρες πριν από το ματς της ομάδας του Αντσελότι με την Μπόρνμουθ...

A Liverpool fan showing off his hat outside Goodison Park pic.twitter.com/FtBJ3RXVdp

— Football Daily (@footballdaily) July 26, 2020