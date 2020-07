Λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τον τελικό του Champions League (23/8) θα εκκινήσει και επίσημα η Premier League της ερχόμενης περιόδου.

Όπως ανακοίνωσε και επίσημα η διοργανώτρια αρχή, η σέντρα στο πρωτάθλημα της σεζόν 2020/2021 προγραμματίστηκε επίσημα για τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ η λήξη της περιόδου ορίστηκε για τις 23 Μαΐου.

Πλέον, αναμένεται ο τρόπος με τον οποίο οι ιθύνοντες της PL θα διαρθρώσουν το καλεντάρι και ο αριθμός των εμβόλιμων αγωνιστικών, για να χωρέσει και τις 38 με δεδομένο ότι θα υπάρχει ένας λιγότερος μήνας διαθέσιμος από ότι στα πρωταθλήματα του παρελθόντος.

#BREAKING: The Premier League 2020/21 season will begin on September 12 and finish on May 23 #OptusSport | #PL pic.twitter.com/K8F0VL953z

— Optus Sport (@OptusSport) July 24, 2020