Championship: Εκτός play-off η Νότιγχαμ με γκολ στο 91'! (vid)

Απίστευτο, αλλά (δραματικά) αληθινό για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη είχε στα χέρια της το εισιτήριο για τα play-off ανόδου στην Premier League, αλλά το έχασε... για ένα γκολ της Σουόνσι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων!

Την τελευταία αγωνιστική, η Φόρεστ γνώρισε την συντριβή στην έδρα της από την αδιάφορη (!) Στόουκ Σίτι με 4-1. Η Σουόνσι, από την πλευρά της, νίκησε εκτός έδρας την Ρέντινγκ με 4-1 και πήρε το εισιτήριο στο... νήμα, χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων (μόλις για... ένα γκολ!) από την ισόβαθμη Νότιγχαμ.

Το δράμα για την ομάδα του Σαμπρί Λαμουσί ήταν ολοκληρωτικό γιατί το γκολ που ήθελε ο Σουόνσι το πέτυχε στο 91' και, στην προσπάθεια της Φόρεστ να μειώσει σε 3-2 και να πάρει αυτή το εισιτήριο, δέχθηκε... αυτογκόλ στο 96'!

“And I feel so fucking sorry for that Nottingham Forest player”

There’s only one Chris Kamara pic.twitter.com/ucBDyV9aPS

— Red Welsh FC (@RedWelshFC) July 22, 2020