Ο Αργεντινός προπονητής, αυτή η ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα, έκανε το Λιντς έναν ευτυχισμένο τόπο καταφέρνοντας να επαναφέρει την ομάδα για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια στην Premier League.

Τα «παγώνια» μετά την περσινή αποτυχία στα ημιτελικά των Playoffs, φέτος εξασφάλισαν την άνοδο κατακτώντας και το πρωτάθλημα και τα πάντα είναι γιορτινά στην πόλη.

Τόσο, που σε cafe κρέμασαν πλέον και φανέλα της αγαπημένης του, Νιούελς Ολντ Μπόις, προκειμένου να τον τιμήσουν και να τον κάνουν να αισθανθεί πως είναι πλέον δικός τους άνθρωπος!

A Newell's Old Boys shirt hanging in the window of the 1066 Café this morning in Collingham, near Wetherby where Marcelo Bielsa lives.

Thank you @1066lisaHall & @JamesMRowlands pic.twitter.com/kg34w3QdOx

— Newell's Old Boys - English (@Newells_en) July 20, 2020