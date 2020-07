Ο Μουρίνιο είναι τόσο κουρασμένος που θέλει να του επιτρέψουν να πάει διακοπές! (vid)

Ο κόουτς των «σπιρουνιών», εμφανίστηκε με κακή διάθεση και κουρασμένο πρόσωπο στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής και δέχθηκε ερώτηση για την αναφορά του Μπόρις Τζόνσον περί της πιθανής επιστροφής του κόσμου στα γήπεδα από τον προσεχή Οκτώβριο.

«Είπε τίποτα για μένα που θέλω να πάω μια εβδομάδα διακοπές στην Πορτογαλία;» απάντησε ο τεχνικός της Τότεναμ, δείχνοντας πως έπειτα από τόσο ζόρι, θέλει να δει τι θα γίνει με την πανδημία και τους περιορισμούς για να καταφέρει να πάρει τις ανάσες του...

Jose just wants a week's holiday in Portugal! pic.twitter.com/NmZaJntvkF

— Hayters TV (@HaytersTV) July 17, 2020