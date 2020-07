Σύλληψη 12χρονου (!) που έστειλε ρατσιστικά μηνύματα στον Ζαχά της Κρίσταλ Πάλας (pics)

Το μεσημέρι της Κυριακής (12/07), ο Γουίλφριντ Ζαχά ανέβασε στο προφίλ του στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης μια σειρά από ρατσιστικές φωτογραφίες και μηνύματα που του είχε στείλει οπαδός της Άστον Βίλα, παραμονές του αγώνα των δύο ομάδων, στον οποίο οι Χωριάτες πήραν νίκη – ανάσα επί της Κρίσταλ Πάλας (2-0).

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ

— Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020