Εφτασε τις 200 νίκες στην Premier League ο Ζοσέ Μουρίνιο

Τα «σπιρούνια» είχαν την τύχη με το μέρος τους και χάρη στο αυτογκόλ που σημειώθηκε από τους ποδοσφαιριστές της Εβερτον, πανηγύρισε το πολύτιμο τρίποντο. Αυτή η νίκη ήταν εξίσου σημαντική και για τον Πορτογάλο τεχνικό, Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς έφτασε τις 200 στην Premier League.

Ετσι έγινε ο πέμπτος προπονητής που πετυχαίνει αυτό το σπουδαίο επίτευγμα σε 326 αγώνες. Ο μοναδικός προπονητής ο οποίος κατάφερε να φτάσει τις 200 νίκες σε λιγότερα παιχνίδια (322) ήταν ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον.

200 - Tottenham boss José Mourinho has become the fifth manager to reach 200 Premier League victories, with only Sir Alex Ferguson (322) doing so in fewer games than the Portuguese (326). Special. #TOTEVE pic.twitter.com/nEm1BWTrdc

— OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2020