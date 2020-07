Δυο εντυπωσιακά γκολ του Γκρίνγουντ, ένα τρομερό σουτ του Μαρσιάλ κι ένα πέναλτι του Ράσφορντ - μαζί με την πανέξυπνη εκτέλεση φάουλ του Μπρούνο Φερνάντες - διαμόρφωσαν το 5-2 επί της Μπόρνμουθ στο «Ολντ Τράφορντ» το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» απολαμβάνουν την τριπλέτα των επιθετικών που έχει «δέσει» τρομερά και είναι απίστευτα αποτελεσματική μπροστά από την αντίπαλη εστία. Οι τρεις ποδοσφαιριστές του Σόλσκιερ έχουν καταφέρει να πετύχουν στο σύνολό τους, 55 τέρματα, ξεπερνώντας την επίδοση των Μανέ - Σαλάχ - Φιρμίνο!

Μάλιστα, ο Γκρίνγουντ έχει σκοράρει 8 φορές στο πρωτάθλημα έχοντας μετρήσει μονάχα 7 παρουσίες στο αρχικό σχήμα της ομάδας, με τον Σόλσκιερ να δηλώνει: «Αν όχι ο καλύτερος, είναι από τους καλύτερους στα τελειώματα που έχω δει ποτέ... Είτε παίζει στον κήπο του, είτε στο γήπεδο, είτε στο προπονητικό κέντρο, είτε έχει 75.000 οπαδούς να τον βλέπουν είτε είναι άδειες οι εξέδρες, ξέρει ακριβώς τι να κάνει όταν βρει την ευκαιρία».

