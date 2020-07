Γκουαρδιόλα: «Ο Σάντσο είχε φύγει μόνος του, γιατί να θέλει να επιστρέψει τώρα; (vid)

Το ζήτημα του Τζέιντον Σάντσο, κλήθηκε να σχολιάσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα και για το αν υπάρχουν πιθανότητες να επιστρέψει στην Μάντσεστερ Σίτι, το καλοκαίρι. Ο ίδιος απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν ενδέχεται να γίνει, μιας και ο παίκτης ήταν αυτός ο οποίος αποφάσισε να φύγει από την ομάδα, για την Ντόρτμουντ το καλοκαίρι του 2017.

«Ο Σάντσο αποφάσισε να φύγει τότε, γιατί να αποφασίσει να επιστρέψει τώρα;. Όταν αποφάσισε να μετακομίσει στη Ντόρτμουντ, δεν ήταν επειδή θα αποφασίσει να επιστρέψει δύο χρόνια αργότερα. Δεν θα είχε νόημα. Δεν ήθελε να είναι εδώ, οπότε δεν θέλει να επιστρέψει εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον Τζέιντον Σάντσο, ενώ στη συνέχεια μίλησε για μεταγραφές.

«Μερικοί παίκτες πρέπει να αντικατασταθούν. Δεν είναι η καταστροφή αλλά μέρος του ποδοσφαίρου. Θέλω να καθίσω με την διοίκηση, να αφιερώσω λίγο χρόνο και να σκεφτώ ποιους παίκτες θα πρέπει να αντικαταστήσουμε. Θα θέλαμε να μείνουμε με τους παίκτες που μας έδωσαν την τελευταία δεκαετία , αλλά μεγαλώνουμε και μερικές φορές πρέπει να τους αντικαταστήσουμε».

