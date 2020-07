«Σφράγισε» το μέλλον του στην Αρσεναλ το νεαρό αστέρι Μπουκάγιο Σάκα (pic)

Ο Μπουκάγιο Σάκα θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Αρσεναλ, όπως ανακοίνωσε κι επίσημα η διοίκηση των «κανονιέρηδων».

Ο Σάκα, φετινή «αποκάλυψη» των Λονδρέζων, είχε ελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της Λίβερπουλ όσο και της Ντόρτμουντ , ωστόσο η Αρσεναλ ήρθε σε συμφωνία μαζί του για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Arsenal winger Bukayo Saka has committed himself to the club by signing a new long-term contract.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 1, 2020