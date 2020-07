Ο έμπειρος μέσος φέτος αγωνίστηκε στους «τζιαλορόσι» με τη μορφή δανεισμού από την Άρσεναλ, υπήρξε συμφωνία για να παραμείνει κανονικά στο ρόστερ μέχρι και το φινάλε της σεζόν στα τέλη του Ιούλη, ωστόσο, θα είναι κάτοικος Ρώμης και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο ατζέντης του ζήτησε τη διακοπή του συμβολαίου με την Άρσεναλ, αυτό έγινε έναν μόλις 1 εκατομμυρίου ευρώ και ο Μκιταριάν ανακοίνωσε μέσω social media πως έχει ήδη συμφωνήσει με τους Ρωμαίους για την ποδοσφαιρική χρονιά 2020-2021.

I'm very pleased, as finally we could reach an agreement for me to stay until the end of the current season, with a provisional deal for next season too. I'm happy to stay here because I still have things that I haven’t achieved yet that I want to achieve.

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) July 1, 2020