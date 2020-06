Λάμπαρντ στους παίκτες του: «Δεν είστε όσο καλοί θα έπρεπε για να φοράτε αυτή τη φανέλα»! (vid)

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός ήταν εκείνος που από γέμισμα του Γουίλιαν από δεξιά πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας για να πλασάρει και να σκοράρει, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 το απόγευμα της Κυριακής και στέλνοντας την Τσέλσι πάνω στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα ημιτελικά του «Γουέμπλεϊ».

Μιλώντας λίγο μετά την ολοκλήρωση του ματς και εξηγώντας την μεταμόρφωση των «μπλε» στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπάρκλεϊ ανέφερε: «Μας είπε ο κόουτς ότι δεν ήμασταν όσο καλοί θα έπρεπε για να φοράμε αυτή τη φανέλα με αυτό το έμβλημα... Διορθώσαμε τα πράγματα, βελτιωθήκαμε, αν και πάλι στην τελική επιλογή θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι».

"You're not good enough for the Chelsea Badge" - Frank Lampard to the Chelsea players at Half Time according to Ross Barkley

The players definitely stepped up their game in the 2nd half & now we know why pic.twitter.com/gs6ZWob9Rv

