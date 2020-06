Ο Άγγλος δεξιός οπισθοφύλακας πήρε θέση για να μιλήσει στα τηλεοπτικά δίκτυα, ωστόσο, ήταν που ήταν ζαλισμένος, ήρθαν και οι Ρόμπερτσον και Τσάμπερλεϊν να τον καταστρέψουν τελείως!

Ξέχασε την ερώτηση που του έγινε, έγερνε συνεχώς μπροστά με τον «Ρόμπο» να τον τραβάει προς τα πίσω και γενικά δεν έδωσε την εντύπωση πως ήταν νηφάλιος...

Χαλάλι του!

Δείτε το βίντεο:

Looool Trent is drunk during the interview pic.twitter.com/XlBkDAGlNJ

— Samue (@SamueILFC) June 25, 2020