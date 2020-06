Λίβερπουλ: Πήρε πρωτάθλημα 7 αγωνιστικές πριν το φινάλε κι έκανε νέο ρεκόρ! (pic)

Την πιο γρήγορη κατάκτηση της Premier League έχει πλέον η Λίβερπουλ! Μπορεί να περίμενε 30 χρόνια, όμως το έκανε με νέο ρεκόρ, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει τον τίτλο επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε κι έτσι ξεπέρασε τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι κι Έβερτον που το χουν κατακτήσει πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος.

Η Γιουνάιτεντ το έχει πετύχει δυο φορές τις σεζόν 1907-08 και 2000-01, η Σίτι την περίοδο 2017-18, ενώ η Έβερτον την σεζόν 1984-85.

7 – Liverpool have won the @premierleague title with seven games still left to play – this is the earliest title victory in English top-flight history in terms of remaining matches when crowned champions. Romped. pic.twitter.com/q3KUSEJJJy

— OptaJoe (@OptaJoe) June 25, 2020