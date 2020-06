Αλισον Μπέκερ: Ο «φύλακας άγγελος» της Λίβερπουλ (pics & vids)

Είναι δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή, να γνωρίζει πως όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα πάνω του, μετά το γεγονός ότι μία ομάδα κατέβαλε 75 εκατομμύρια ευρώ για να τον εντάξει στο ρόστερ του.

Κι όμως ο Αλισον Μπέκερ, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κι απλά συνέχισε να κάνει το… παιχνίδι του. Μπορεί η φετινή σεζόν να μην εξελίχθηκε όπως θα περίμενε, εξαιτίας του τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε στις αρχές, αφήνοντας τον εκτός δράσης, για ένα μικρό διάστημα, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους, για τους οποίους η Λίβερπουλ, έφτασε στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, μετά από 30 χρόνια.

Την περυσινή σεζόν, ο Αλισον Μπέκερ είχε κατακτήσει το βραβείο «Χρυσό γάντι» της Premier League, καθώς κατάφερε σε 21 παιχνίδια να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του. Τη φετινή σεζόν μετράει 12 και από τα 22 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, έχει χάσει 19 νίκες!

Μάλιστα, χρειάστηκε το παιχνίδι με την Μπόρνμουθ στις 7 Δεκεμβρίου, ώστε να μην δεχθεί για πρώτη φορά γκολ σε 90 λεπτά αγώνα. Βέβαια, δεν είχε και την τύχη με το μέρος του. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, κόντρα στη Νόριτς στις 9 Αυγούστου, πρόλαβε να παίξει μόλις 39’ λεπτά καθώς αποχώρησε τραυματίας.

Εκτοτε, απείχε από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τους «Reds» για 7 αγωνιστικές, στην Premier League. Η επιστροφή του στα γήπεδα, έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 2019 στο ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ. Αρκετό καιρό μετά τον τραυματισμό του. Ωστόσο, ήταν σα να μην έλειψε ποτέ κάτω από τα δοκάρια της Λίβερπουλ.

Σταθερός, αποφασιστικός και σίγουρος στις επεμβάσεις του, ο Γιούργκεν Κλοπ μπορούσε και πάλι να έχει ήσυχο το κεφάλι του, με τον Αλισον στη διάθεσή του.

Βέβαια, χρειάστηκε 8 παιχνίδια, από το comeback του, για να δει την εστία του, να μην παραβιάζεται. Από εκεί και έπειτα, ο 27χρονος γκολκίπερ, κατάφερε να σηκώσει ανάστημα και με την παρουσία του στο βασικό σχήμα της ομάδας, να κατεβάσει ρολά.

Μετά το ματς με την Μπόρνμουθ, δεν δέχθηκε κανένα γκολ για τις επόμενες 8 αναμετρήσεις. Μόνο 1 τέρμα στο ματς με την Γουλβς στις 23 Ιανουαρίου 2020 και 2 με την Γουέστ Χαμ.

Ο διεθνής τερματοφύλακας, δέχεται ένα γκολ κάθε 244 λεπτά κατά μέσο όρο, το οποίο δεν είναι μόνο το καλύτερο από οποιονδήποτε τερματοφύλακα αυτή τη σεζόν, αλλά είναι και το No.1 στην ιστορία της Premier League.

Alisson Becker was out for 67 days in the beginning of this season due to calf injury (August 10- October 16). He then suffered a hip injury in March & missed a further 2 matches.

Most clean sheets in PL so far:

Alisson Becker - 12 pic.twitter.com/n9VWR18Jsr

