Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης της Δευτέρας στο Etihad ένα αεροσκάφος πέταξε πάνω από το Etihad και είχε πανό με το σύνθημα «White Lives Matter», ως ρατσιστική αντίδραση στην γενικότερη προσπάθεια για την μεγάλη κοινωνική αλλαγή και το κίνημα Black Lives Matter...

«Μπορούμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο αλλά θέλω να σχολιάσω ένα άλλο πράγμα πρώτα. Αισθάνομαι ντροπιασμένος που υπάρχει ένα μικρό γκρουπ οπαδών που έκαναν αυτό που έκαναν στο γήπεδο. Είμαστε στον 21ο αιώνα και χρειάζονται εκπαίδευση για να μάθουν τι συμβαίνει...» ήταν τα λόγια του Μπεν Μι προς τις κάμερες στο φινάλε της αναμέτρησης και με την Μπέρνλι να έχει ηττηθεί με σκορ 5-0.

" We can talk about footbal but There's something I want to talk about first, I'm ashamed, I'm embarrassed that a small group of our fans have put that around the stadium"

Ben Mee on the White Lives Matter banner that flew over the Etihad tonight pic.twitter.com/x6RyjGUZZX

