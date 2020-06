Ευχάριστη έκπληξη για τους φίλους της Τσέλσι και τον Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος είχε αρχίσει να κάνει σχέδια για την ομάδα χωρίς τον Ενγκολό Καντέ, επειδή ο Γάλλος μέσος απείχε από τις προπονήσεις, φοβούμενος την πανδημία του κορονοϊού.

Ο Καντέ, όμως, φαίνεται πως ξεπέρασε τους φόβους του, άφησε το πρόγραμμα κατ' οίκον και σήμερα Τρίτη (9/6) έδωσε το παρών στην προπόνηση των Μπλε, θέτοντας τον εαυτό του στην διάθεση του Λάμπαρντ για το ματς της επανέναρξης στο «Βίλα Παρκ» με αντίπαλο την γηπεδούχο Άστον Βίλα (Κυριακή 21/6, 18:15).

Great to see @nglkante back with the main group today!

— Chelsea FC (at) (@ChelseaFC) June 9, 2020