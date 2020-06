Ο Nicolo Shira, Ιταλός δημοσιογράφος, έγραψε στα social media πως το συνολικό ποσό που θα καταβάλει η Τσέλσι στη Λειψία για τον Γερμανό επιθετικό που όλο το προηγούμενο διάστημα εμφανιζόταν να «ψήνει» μονάχα τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ, θα φτάσει στα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Βέρνερ με τους «μπλε» του Λονδίνου θα έχει διάρκεια πέντε ετών, οι απολαβές του θα είναι 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μαζί με τα μπόνους, ενώ, μερίδιο είσπραξης θα έχει και η πρώην ομάδα του, Στουτγκάρδη.

Σε αυτή θα πάει το 15% των 60 εκατομμυρίων της μεταγραφής, αφού είχε το ποσοστό μεταπώλησης...

Done deal! Timo #Werner joins #Chelsea. Blues pay his clause (€60M) to #Leipzig. He has reached an agreement until 2025 with a wages of €10M + bonuses a year. #Stuttgart (his former team) get 15% of profit. Deal completed. Exchange of documents ongoing. #transfers #CFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2020