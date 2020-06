Το ηχηρό μήνυμα του Γέντλιν: «Ευτυχισμένος ο παππούς μου που δεν ζω στις ΗΠΑ, φοβάται για τη ζωή μου»

Η αγανάκτηση των Αφροαμερικανών πολιτών συνοδεύεται από φόβο όταν πρόκειται για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι ανησυχούν για τα ίδια τα παιδιά και τα εγγόνια τους στο ρατσιστικό περιβάλλον των ΗΠΑ. Κι αυτή την πραγματικότητα ήρθε να αποτυπώσει με σοκαριστική αλήθεια ο αμυντικός της Νιούκαστλ, Ντιάντρε Γέντλιν.

Ο 27χρονος Αμερικανός μπακ μοιράστηκε μέσω twitter το μήνυμα που του έστειλε ο παππούς του δύο μέρες μετά την άγρια δολοφονία Φλόιντ, στην οποία δηλώνει ευτυχισμένος που εκείνος βρίσκεται στην Αγγλία ως παίκτης του αγγλικού συλλόγου, μακριά από το ζοφερό κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες μέρες.

«Δυο μέρες μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ο παππούς μου μού έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι είναι ευτυχισμένος που δεν ζω στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, διότι θα φοβόταν για τη ζωή μου ως νεαρός μάυρος άνδρας. Καθώς οι μέρες πέρασαν, δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου αυτό το μήνυμα του παππού μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γέντλιν, με το tweet να κάνει τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε λίγες ώρες.

A couple days after George Floyd’s death, my grandfather texted me and told me he’s glad that I am not living in the U.S. right now because he would fear for my life as a young black man. As days have passed, this text from my grandfather has not been able to leave my mind.

