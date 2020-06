Σαουθάμπτον: Μένει ο Ραλφ Χάσενχουτλ μέχρι το 2024

Ο 52χρονος κόουτς συμφώνησε να μείνει στην Σαουθάμπτον μέχρι το 2024.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για νέο συμβόλαιο 4ετούς διάρκειας.

Η νυν συνεργασία τους ενέπνεε το 2021 αλλά αποφασίστηκε να δοθεί συνέχεια με χρονικό ορίζοντα τριών ετών.

Μέχρι στιγμής, σε 60 ματς, η Σαουθάμπτον έχει με τον Αυστριακό στο τιμόνι της 21 νίκες, 12 ισοπαλίες και 27 ήττες.

Hassenhüttl given new contract after turning Southampton fate around: * Manager gets deal months after 9-0 defeat by Leicester * Hasenhüttl agrees contract extension to 2024 Ralph Hasenhüttl has agreed to extend his stay at… https://t.co/wRyUjBzdFr #Southampton #PremierLeague pic.twitter.com/tBuJt55ApG

