Ο Φαν Ντάικ σκοράρει με τρελά φάλτσα στο διπλανό γήπεδο! (vid)

Την ώρα που οι συνάδελφοι του στην Bundesliga προετοιμάζονται για τα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ δεν βλέπει την ώρα για την επανέναρξη και… εκτονώνεται με απίθανα τρικ στην προπόνηση της Λίβερπουλ.

Το βίντεο που ανέβηκε από το σαββατιάτικο πρόγραμμα των Reds αποκάλυψε μία σπουδαία έμπνευση του Ολλανδού στόπερ, ο οποίος δοκίμασε να σκοράρει από… αμβλεία γωνία σε τέρμα που βρισκόταν στο διπλανό γήπεδο του Μέλγουντ.

Το αποτέλεσμα καλύτερα να το απολαύσετε στις οθόνες σας:

Virgil van Dijk showing off his skills in Liverpool training pic.twitter.com/E2YRmXPs1X

— SuperSport (@SuperSportTV) May 23, 2020