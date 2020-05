Ο Καντέ έβγαλε μαλλιά στην καραντίνα (pics)

Δύο μήνες χωρίς δικαίωμα για επίσκεψη στο κομμωτήριο ήταν πολύ πιθανό να οδηγήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στις προπονήσεις αλλιώτικοι από ότι τους είχαμε συνηθίσει.

Σε αυτό το γκρουπ ανήκει και ο Ενγκολό Καντέ, ο οποίος εμφανίστηκε στις τάξεις της Τσέλσι για πρώτη φορά με στην καριέρα του με μαλλί και έκλεψε την παράσταση.

2020 takes another turn...

N'Golo Kanté has hair now pic.twitter.com/dHDn1Jj0K0

— Ja! Watch the Bundesliga live on BT Sport(@btsportfootball) May 19, 2020