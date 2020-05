Σημαντικό βήμα για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση κάνει η Premier League, με τις 20 ομάδες να ψηφίζουν ομόφωνα την έναρξη προπονήσεων σε μικρά γκρουπ από την προσεχή Τρίτη (19/5).

Μέχρι στιγμής επιτρεπόταν μόνο η μεμονωμένη χρήση των εγκαταστάσεων για τους παίκτες, οι οποίοι προπονούνταν σε διαφορετικό μεταξύ τους γήπεδο.

Πλέον, η πρώτη φάση του πρωτόκολλου προπόνησης δίνει περιθώρια για ομάδες λίγων ατόμων με τους κανόνες του social distancing, δίχως να επιτρέπονται οι επαφές.

Την απόφαση πήραν από κοινού οι ιδιοκτήτες, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, αλλά και σύσσωμη η επιστημονική ομάδα της Premier League καθώς και της Κυβέρνησης, βάζοντας έτσι τις ράγες για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

