Ο τερματοφύλακας που του έμεινε η... χαραματιά από την κάκιστη εμφάνισή του στον τελικό του Champions League το 2018 στο Κίεβο, έχοντας υποστεί και διάσειση από χτύπημα του Σέρχιο Ράμος σ' εκείνο το ματς, είχε παραχωρηθεί για δυο χρόνια δανεικός στην Μπεσίκτας.

Δίχως να καταφέρει να βρει την υγειά του και ν' αποκαταστήσει τη φήμη του, η συνεργασία του με τον τουρκικό σύλλογο έλαβε τέλος κι όχι με καλό τρόπο, όπως άφησε να εννοηθεί...

«Είναι κρίμα που τελειώνει έτσι, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Έκανα υπομονή, μιλούσα συνεχώς τους τελευταίους μήνες με τη διοίκηση, αλλά τα ίδια είχαν συμβεί και πέρυσι. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να λύσουν το ζήτημα και μάλιστα αρνήθηκαν την πρότασή μου να δεχθώ μείωση μισθού...

Θέλω να ξέρετε ότι ήταν χαρά μου που έπαιξα για την ομάδα. Η Μπεσίκτας πρέπει να είναι υπερήφανη που έχει τόσο παθιασμένους οπαδούς στο πλευρό της. Πάντοτε με στηρίζατε κι εμένα στα εύκολα και στα δύσκολα και θα σας θυμάμαι με τις καλύτερες αναμνήσεις. Με υποδεχθήκατε όλοι στον σύλλογο με ανοιχτές αγκάλες από την πρώτη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ» ανέφερε ο Κάριους στο ποστάρισμα που έκανε στα social media για να επισημοποιήσει το φινάλε της θητείας του στη Μπεσίκτας και την επιστροφή του στη Λίβερπουλ...

BREAKING: Loris Karius has terminated his contract with Besiktas. pic.twitter.com/kCZhUNJdN1

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 4, 2020