Οι «κανονιέρηδες», σαν σήμερα, 3 Μαΐου του 1998 κατέκτησαν την κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος, επικρατώντας άνετα με το τελικό 4-0, με τον Τόνι Άνταμς να πετυχαίνει το τελευταίο γκολ μπροστά σε 38.269 οπαδούς στο «Χάιμπουρι».

Ήταν το πρώτο πρωτάθλημα επί εποχής Βενγκέρ στο λονδρέζικο κλαμπ, με τον Αλσατό κόουτς να χαίρει της εκτίμησης και του Ζοσέ Μουρίνιο, παρά τις τρομερές κόντρες τους όσο καιρό βρίσκονταν αντίπαλοι στους πάγκους της Premier League.

Αν και τα έχουν βρει από καιρό, όταν συνυπήρξαν σε στούντιο του beINSports, o Ζοσέ Μουρίνιο έχει να πει για τον πρώην μεγάλο του αντίζηλο: «Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ένας από τους καλύτερους προπονητές ποδοσφαίρου. Έχει γράψει ιστορία. Μου άρεσε ο ανταγωνισμός μας αν και υπήρξαν αρκετά επεισόδια ανάμεσά μας.

Δεν θα ήθελα όμως να πω ότι λυπάμαι γι' αυτά, ούτε να λυπάται και ο Βενγκέρ γιατί αυτά έγραψαν την ιστορία μεταξύ μας. Είναι κομμάτι μας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να τα σβήσουμε. Είναι κομμάτι της ιστορίας των ομάδων μας και μπορώ να πω ότι ο σεβασμός πάντοτε υπήρχε μεταξύ μας».

22 years ago today, Arsene Wenger became the first foreign manager to win the Premier League title

Throwback to Jose Mourinho paying a brilliant tribute to his ‘sweet enemy’

Respect pic.twitter.com/sem86xCO1O

