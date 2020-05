Κετσπάγια: «Η Νιουκάστλ πρέπει να πληρώσει διπλάσια χρήματα για να έναν αποκτήσει κορυφαίο παίκτη»

Ο προπονητής της Ανόρθωσης, κατά την ποδοσφαιρική του καριέρα αγωνίστηκε για μία τριετία με τη φανέλα της Νιουκάστλ, καταγράφοντας 109 συμμετοχές. Ο έμπειρος κόουτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Sun», μίλησε για τον τρόπο που έγινε η μεταγραφή στις «καρακάξες», τη θητεία του στην ομάδα αλλά και για την έλευση των Σαουδάραβων ιδιοκτητών.

«Έλαβα ένα τηλεφώνημα όταν ήμουν στην ΑΕΚ και με ρωτούσαν αν ενδιαφέρομαι να πάω μεταγραφή λέγοντας ότι υπάρχει ενδιάφερον. Είπα “σίγουρα, αν σας ενδιαφέρει, ελάτε στην Αθήνα να μιλήσουμε” και η απάντησή τους ήταν ότι είναι ήδη εδώ. Έμεινα έκπληκτος. Ο πρόεδρος ήταν εκεί, οι τεχνικοί διευθυντές. Τέσσερα ή πέντε άτομα. Μιλήσαμε στο ξενοδοχείο και υπογράψαμε εκεί. Ήταν η ευκολότερη συμφωνία που έκανα ποτέ.

Είναι πολύ πιο εύκολο για ένα σύλλογο απ’ το Λονδίνο παρά για τη Νιουκάστλ. Αν θέλετε να φέρετε έναν παίκτη στη Νιουκάστλ που θα κάνει τη διαφορά, θα πρέπει να πληρώσετε διπλά για την υπογραφή του. Αυτή την κατάσταση πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι νέοι ιδιοκτήτες, αλλά αν έχουν όντως τόσα λεφτά, γιατί όχι; Γιατί να μην φέρουν τους καλύτερους παίκτες και κορυφαίο προπονητή; Μπορεί να συμβεί και τότε θα ανοίξει ο δρόμος για να διεκδικήσουν ξανά το πρωτάθλημα».

