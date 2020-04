Ο τεχνικός της Τότεναμ ακουμπώντας τη μπάλα και έχοντας το βλέμμα του αποκλειστικά σε αυτή, κάνει δέκα γύρες γύρω από τον άξονά της και προσπαθεί να σουτάρει δίχως να πέσει.

Ο Ζοσέ, όχι μόνο το καταφέρνει, αλλά και φεύγει να πανηγυρίσει στα γόνατα, για να πέσει εν τέλει τη στιγμή που προσπάθησε να σηκωθεί!

Πάντως το χαμόγελό του, φανερώνει και την εξαιρετική διάθεση που μάλλον έχει αυτές τις μέρες...

Jose Mourinho trying out the #BigNightSpin for the #TheBigNightIn

Watch a very special night of television starting in one hour on @BBCOne (19:00 BST): https://t.co/4kJSzN0w8S pic.twitter.com/cpnVy48LA9

— BBC Sport (@BBCSport) April 23, 2020