Ντε Μπρόινε: «Με Κριστιάνο θα είχα περισσότερες ασίστ»! (vid)

Ο Βέλγος που είχε μετρήσει 16 «σερβιρίσματα» για γκολ στο πρωτάθλημα της Premier League μέχρι τη στιγμή της αναβολής και είχε κάνει τρομερό παιχνίδι στη Μαδρίτη για να δώσει μεγάλο αβαντάζ στη Σίτι για πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, εξέφρασε τις σκέψεις του για ένα απόλυτα ιδανικό σενάριο για εκείνον στον αγωνιστικό χώρο...

«Θα μιλούσα για επιθετικούς... Ίσως κάποιον όπως ο Ανρί ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο... Ως δημιουργικός παίκτης, θα ξέρω ότι θα είναι γρήγορος και θα πάρει τη μπαλιά μου. Θα μπορούσα να πετάξω τη μπάλα τρία μέτρα ψηλά και θα μπορούσε να τη φτάσει με το άλμα που έχει! Θα με βοηθούσε να ανεβάσω κι άλλο τον αριθμό των ασίστ μου» είπε!

Kevin De Bruyne on the players he'd like to play with:

"Henry or Cristiano. Someone like Cristiano would make my assist numbers go up.”

pic.twitter.com/C9pXP1mKZM

— CR. (@totalcristiano) April 23, 2020