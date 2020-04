Νιουκάστλ: Οι Σαουδάραβες θέλουν πακέτο τους Καβάνι-Μέρτενς-Γουίλιαν

Ο Καβάνι, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν από την Παρί Σεν Ζερμέν, μετά από 300 εμφανίσεις και 200 γκολ και ήδη αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Οπως και ο Μέρτενς του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι με τη Νάπολι, ύστερα από 331 παιχνίδια και 121 γκολ. Η ίδια περίπτωση ισχύει και για τον Βραζιλιάνο της Τσέλσι. Ωστόσο, ο Γουίλιαν έχει δηλώσει πως θέλει να παραμείνει στους «μπλε».

Οι Σαουδάραβες βλέποντας τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι θέλουν να τους φέρουν «πακέτο» στη Νιουκάστλ.

Εκτός από αυτό θέλουν και την αλλαγή στην τεχνική ηγεσίας της ομάδας, με τα ονόματα των Ποκετίνο και Αλέγκρι, να είναι ψηλά στη λίστα τους.

Το μόνο που μένει να δούμε είναι αν οι φήμες επιβεβαιωθούν και οι υποψήφιοι ιδιοκτήτες κάνουν την υπέρβαση για να δούμε το καλοκαίρι αυτά τα μεγάλα ονόματα να φοράνε τη φανέλα της Νιουκάστλ.

