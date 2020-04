Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας των Τσέλσι και Άρσεναλ και νυν σύμβουλος στρατηγικής και άμεσος συνεργάτης του Φρανκ Λάμπαρντ έδειξε πως εκμεταλλεύεται την καραντίνα για να κάνει ασκήσεις... σαν να ετοιμάζεται να βρεθεί στα γκολπόστ!

Μπορεί να συμπληρώνει σιγά - σιγά έναν χρόνο απουσίας από τα γήπεδα ως ενεργός τερματοφύλακας, όμως, δεν έχει αφήσει και πολύ το χρόνο να φανεί πάνω του...

Δείτε τα βίντεό του:

Petr Cech is back with another goalkeeping challenge and this one's even harder pic.twitter.com/tiRgqAbKFO

— Dream Team (@dreamteamfc) April 21, 2020