Συγκινητική κίνηση από Λαπόρτ: Αγόρασε τη στολή του αδικοχαμένου Βαστίν και την επέστρεψε στον πατέρα του (pic)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Αλέξις Βαστίν, ο οποίος ήταν πυγμάχος, ήταν ανάμεσα στα 10 άτομα που σκοτώθηκαν το 2015, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στην Αργεντινή, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για ριάλιτι με διάσημους.

Ο πατέρας του Βαστίν, τις τελευταίες ημέρες βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό στη Γαλλία, έβαλε σε δημοπρασία τη στολή του γιου του, με σκοπό τα χρήματα να προσφερθούν για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο στόπερ της Σίτι, ενημερώθηκε για αυτή την ενέργεια του πατέρα του Βαστίν και αμέσως αγόρασε τη στολή. Αφότου εστάλησαν τα χρήματα από τον Γάλλο αμυντικό των «πολιτών» ο ίδιος επέστρεψε τη στολή πίσω στον πατέρα του.

Manchester City star Aymeric Laporte spends £4,360 on London 2012 Olympics outfit of boxer Alexis Vastine who died in tragic helicopter crash... then gives it back to French starlet's father in heartwarming gesture

via https://t.co/2IoJjWxLtf https://t.co/CoOorIwo5X

— Eddie Heaton (@thmsheaton1) April 20, 2020