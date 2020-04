Γουότφορντ: Η διοίκηση αποφάσισε μείωση μισθών σε όλους!

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Σαουθάμπτον και η Γουέστ Χαμ επιβεβαίωσαν ότι οι παίκτες τους θα αναβάλουν μέρος των μισθών τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Στην Αρσεναλ, οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου αποδέχθηκαν 12,5% μείωση στις απολαβές τους ενώ και η Τσέλσι εκτός απροόπτου θα προτείνει κι αυτή στους παίκτες της μείωση μισθού κατά 10%!

Στην Γουότφορντ. η διοίκηση όπως όλα δείχνουν θα προχωρήσει σε αναβολές και μειώσεις μισθών, σύμφωνα με δημοσιεύματα του «bbc.com».

Στις τάξεις της Γουότφορντ επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια γι' αυτή την απόφαση, τονίζοντας πως ακόμα και η πληρωμή των μπόνους της περασμένης σεζόν, δεν έχει ακόμα καταβληθεί.

Παρ' όλα αυτά οι διοικούντες του συλλόγου, φαίνεται πως έχουν πάρει την απόφαση τους.

Η Premier League είχε προτείνει μείωση των μισθών σε όλες τις ομάδες κατά 30%, αλλά η επαγγελματική Ενωση ποδοσφαιριστών ήταν κάθετη σε αυτό το ενδεχόμενο.

BBC Sport - Coronavirus and sport: Watford set to agree wage deferrals with players https://t.co/rL2sHPqkKQ Lets see how many tossers complain about rich footballers compared to the tossers who complained about @VictoriaBeckham

— Dippy Tango (@DippyTango) April 20, 2020