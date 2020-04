Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Οι Σαλάχ και Λόβρεν είναι αχώριστοι στους «κόκκινους» και τώρα αναγκάζονται να περάσουν χρόνο μακριά ο ένας από τον άλλον μέχρι να ξαναβρεθούν στις προπονήσεις στο «Μέλγουντ».

Ο Γιούργκεν Κλοπ ασχολήθηκε μαζί τους στην τελευταία επικοινωνία μέσω κάμερας κι εκεί πήγε να... βάλει φωτιές προσπαθώντας να καταλάβει αν μιλάνε ακόμα και κάνουν παρέα έστω και από απόσταση.

«Δεν με πήρε τηλέφωνο κόουτς...» παραπονέθηκε για πλάκα ο «Φαραώ», για να πάρει την απάντηση από τον Κροάτη: «Λέει ψέματα»!

Αμέσως ο Σαλάχ «μαλάκωσε» και είπε: «Η αλήθεια είναι ότι με πήρε δυο φορές και δεν το σήκωσα, ήμουν απασχολημένος»!

Δείτε το βίντεο:

These group sessions

Divock's birthday singalong

Is Dejan connecting enough with @MoSalah?

Jürgen on beard watch#StayatHome pic.twitter.com/7deK5JQSY1

— Liverpool FC (at ) (@LFC) April 19, 2020