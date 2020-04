Μπέκαμ και Κέιν «υποκλίνονται» στον βετεράνο λοχαγό Τομ Μουρ (pic & vid)

Ο 99χρονος βετεράνος λοχαγός, υπό την επίβλεψη γιατρών καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς του, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερα από 17 εκατομμύρια λίρες, κάνοντας 100 γύρους στον κήπο του δίχως να σταματήσει, χρησιμοποιώντας βέβαια για βοήθεια μια μικρή κινούμενη συσκευή για στήριξη...

«Εκπληκτικό να τον βλέπεις να κάνει 100 γύρους και να συγκεντρώνει τόσα χρήματα. Είναι πραγματικά πηγή έμπνευσης» σχολίασε στα social media ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τον Χάρι Κέιν ν' αναφέρει από την πλευρά του σε βίντεο:

«Όλη η χώρα είναι υπερήφανη! Είσαι πραγματική έμπνευση και σου εύχομαι τα καλύτερα».

​

What an inspiration @captaintommoore is to the whole country ! Incredible effort by an amazing man to raise money for our NHS workers who are doing heroic work. https://t.co/zk2OzCXveQ pic.twitter.com/dFC4bXPK0J

— Harry Kane (@HKane) April 16, 2020