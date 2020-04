Λάμπαρντ: Ο μέσος που ενεπλάκη στα περισσότερα γκολ από κάθε άλλον σε μία σεζόν! (pic & vid)

Virtual Sports* στο επίκεντρο του καζίνο. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο Φρανκ Λάμπαρντ έχει γράψει τη δική του ιστορία στο Λονδίνο φορώντας την φανέλα είτε της Γουέστ Χαμ είτε αυτήν των «μπλε» και σήμερα δηλώνει «περήφανος που είμαι προπονητής της Τσέλσι».

Όμως, η αλήθεια είναι που ως παίκτης τα έχει ζήσει... όλα ως κάτοικος του «Στάμφορντ Μπριτζ».

Σε 648 ματς είχε 210 γκολ και 150 ασίστ!

Τη σεζόν 2009-2010 ήταν ασταμάτητος και ονειρεμένος. Σε 36 ματς είχε, σύμφωνα με το Opta, 22 γκολ και 14 ασίστ σ.σ. σύμφωνα με το transfermarkt έχει 22 γκολ και 16 ασίστ).

Δηλαδή, σε 36 ματς ενεπλάκη σε 36 γκολ. Κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος μέσος στην ιστορία της Premier League!

36 - Frank Lampard was directly involved in 36 goals in 36 appearances in 2009-10 Premier League season (22 goals, 14 assists), the most ever by a midfielder in a season in the history of the Premier League. Astonishing. #OptaPLSeasons pic.twitter.com/wLLslFrYnR

— OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2020